Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
1 сентября 2019 14:36
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Как передает РИА Новости, последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Ранее днем американские ВВС в нарушение всех договоренностей атаковали район между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. США утверждают, что их целью был "пункт управления группировки "Аль-Каида" в Сирии" (Террористическая группировка, запрещена на территории России).
До этого сирийская армия по инициативе Москвы и Анкары в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации. При этом Дамаск уведомил о своем решении все стороны конфликта. Этот шаг должен был позволить мирному населению выйти из Идлиба по гуманитарному коридору.
По словам российского военного ведомства, Вашингтон поставил под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня.
Ранее днем американские ВВС в нарушение всех договоренностей атаковали район между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. США утверждают, что их целью был "пункт управления группировки "Аль-Каида" в Сирии" (Террористическая группировка, запрещена на территории России).
До этого сирийская армия по инициативе Москвы и Анкары в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации. При этом Дамаск уведомил о своем решении все стороны конфликта. Этот шаг должен был позволить мирному населению выйти из Идлиба по гуманитарному коридору.
По словам российского военного ведомства, Вашингтон поставил под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня.
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