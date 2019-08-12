Учёные обнаружили акулу, которая старше Шекспира. Ей за 500 лет
12 августа 2019 22:53
68
По словам учёных, животному-долгожителю должно быть около 512 лет и оно может быть старше английского драматурга Уильяма Шекспира.
Отмечается, что акулы данного вида растут по сантиметру в год. Длина обнаруженной особи составляет 5,4 метра.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
421
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
881
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
514
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
629
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
539
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
452
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
464
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
333
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
523
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
870
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
855
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
786
Мероприятия