Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

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Взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, которое находится на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли.Астрономы отмечают, что в результате взрыва произошел выброс энергии, в пять раз превышающий предыдущий рекорд."Это произошло очень медленно — как взрыв в замедленном движении, который длился на протяжении сотен миллионов лет", — объяснила профессор центра Мелани Джонстон-Холитт.Исследователи пока не установили причину взрыва и планируют провести более тщательные наблюдения, увеличив вдвое количество антенн.Фото из открытых источников