Я нашел ошибку
Главные новости: 
Передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась еще в ноябре или в начале декабря прошлого года.
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
С мая 2019 года в России осуществляется реформа контрольно-надзорной деятельности, в ходе которой правительство намерено упразднить свыше 20 тыс. нормативных актов времен СССР и РСФСР.
В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»
Погибшая проживала в Ломбардии на севере страны.
В Италии скончалась вторая жертва коронавируса
Самарцы выступили за пересмотр взимания платы за ТКО.
в Самаре прошла акция протеста
Итальянская полиция не нашла следов употребления допинга российскими биатлонистами.
Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов
Гриценко публично призывал в прессе к осуществлению терактов в РФ.
Суд в Москве заочно вынес приговор экс-министру обороны Украины
Мероприятия начались с церемоний вступления учеников в ряды Всероссийского движения «Юнармия».
Самарские военнослужащие провели в школах города Уроки мужества
21 февраля в Москве состоялась торжественная церемония вручения премии Russian Hospitality Awards 2019.
Lotte Hotel Samara признали лучшим отелем для свадеб в России
сегодня  Воскресенье,23 февраля, 04:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/02:
USD 64.3
0.56
EUR 69.42
0.65
Новости /  В мире  

Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок

22 февраля 2020 23:59
140
Передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась еще в ноябре или в начале декабря прошлого года.
Передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась еще в ноябре или в начале декабря прошлого года. Именно так вирус попал на рынок морепродуктов в Ухане, откуда и распространился по всей стране. К такому выводу пришли ученые из тропического ботанического сада при Китайской академии наук, передает РИА Новости.

Специалисты проанализировали находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения.

"Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов "Хуанань" из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы", — говорится в сообщении.

Также ученые выяснили, что распространение болезни шло как минимум по трем маршрутам.

Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.

Исследование показало, что выявленные гаплотипы условно можно разделить на пять групп, три из них — "старые" распространители эпидемий (например, H1, H3 и H13), две — "новые" (H56 и mv2). К примеру, в образцах всех пациентов с коронавирусом, которые имели отношение к рынку морепродуктов, выявили гаплотип H1 и его производные H2 и H8-H12, а в образцах части пациентов в Ухане выявили гаплотип H3, который к рынку морепродуктов не имеет никакого отношения.

Вывод, основанный на учете времени начала заражений пациентов и экспансии заболевания, подтвердил теорию, что рынок "Хуанань" не был источником коронавируса. На это указывают следы "старых" гаплотипов H13 и H38 в образцах, обнаруженных у пациентов из Шэньчжэня (первый случай в провинции Гуандун) и в Вашингтоне (первый случай в США). Их истории поездок свидетельствуют, что они должны были заразиться во время визитов к родственникам в Ухань с конца декабря 2019 года до начала января 2020-го.

При этом, отметили ученые, гаплотипы H13 и H38 не были обнаружены в образцах пациентов в Ухане, вероятно, потому что существующие в базе образцы были преимущественно собраны из определенных больниц города с 24 декабря 2019 года по 5 января 2020-го. Если же эти два гаплотипа получится обнаружить у пациентов в других больницах Уханя, то это будет крайне полезно для поиска источника коронавируса.

Как указано в исследовании, передача вируса от человека человеку, возможно, началась еще в начале декабря или конце ноября 2019 года, а затем ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов "Хуанань".

Национальный центр по профилактике и контролю заболеваний Китая 6 января ввел второй уровень экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, что послужило предупреждением против поездок и массовых мероприятий. По мнению ученых, если бы на это предупреждение обратили больше внимания и общественная реакция была активнее, то уровень распространения заболевания и в Китае, и во всем мире в середине января был бы ниже.

Удалось установить, что случаи заражения в других девяти провинциях Китая и 11 странах были в основном напрямую связаны с Уханем. При этом в провинции Гуандун выявлены три возможных источника заражения, в Чунцине и на Тайване — еще два. В то же время доказано, что у пациентов из Австралии, Франции, Японии и США было как минимум два источника заражения.

По мнению ученых, особого внимания заслуживает гаплотип H56, который стал источником инфекции пациентов в Австралии, США, Франции и на Тайване.
В исследовании отмечено, что в общей базе содержится мало образцов пациентов из других стран (помимо указанных) и большинство из них имеют одинаковый источник заражения, пациенты либо сами заражались в Ухане, либо от людей, которые были в Ухане, либо же были инфицированы в Гуандуне, Сингапуре и других местах. 



Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
378
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
815
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2775
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1157
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2264
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1713
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
263
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
501
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
574
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1296
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1804
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1828
Весь список

Мероприятия
В модельной библиотеке села Обшаровка прошел Молодёжный фестиваль «Библиотека – территория без границ»
В Агропарке «Самара» на площадке фуд-маркета «Ярмарка вкусов» будет развернута полевая кухня
Студенты Самарского института культуры исполнили песню в поддержку жителей Китая
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные