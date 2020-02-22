Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок

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Специалисты проанализировали находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения."Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов "Хуанань" из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы", — говорится в сообщении.Также ученые выяснили, что распространение болезни шло как минимум по трем маршрутам.Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.Исследование показало, что выявленные гаплотипы условно можно разделить на пять групп, три из них — "старые" распространители эпидемий (например, H1, H3 и H13), две — "новые" (H56 и mv2). К примеру, в образцах всех пациентов с коронавирусом, которые имели отношение к рынку морепродуктов, выявили гаплотип H1 и его производные H2 и H8-H12, а в образцах части пациентов в Ухане выявили гаплотип H3, который к рынку морепродуктов не имеет никакого отношения.Вывод, основанный на учете времени начала заражений пациентов и экспансии заболевания, подтвердил теорию, что рынок "Хуанань" не был источником коронавируса. На это указывают следы "старых" гаплотипов H13 и H38 в образцах, обнаруженных у пациентов из Шэньчжэня (первый случай в провинции Гуандун) и в Вашингтоне (первый случай в США). Их истории поездок свидетельствуют, что они должны были заразиться во время визитов к родственникам в Ухань с конца декабря 2019 года до начала января 2020-го.При этом, отметили ученые, гаплотипы H13 и H38 не были обнаружены в образцах пациентов в Ухане, вероятно, потому что существующие в базе образцы были преимущественно собраны из определенных больниц города с 24 декабря 2019 года по 5 января 2020-го. Если же эти два гаплотипа получится обнаружить у пациентов в других больницах Уханя, то это будет крайне полезно для поиска источника коронавируса.Как указано в исследовании, передача вируса от человека человеку, возможно, началась еще в начале декабря или конце ноября 2019 года, а затем ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов "Хуанань".Национальный центр по профилактике и контролю заболеваний Китая 6 января ввел второй уровень экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, что послужило предупреждением против поездок и массовых мероприятий. По мнению ученых, если бы на это предупреждение обратили больше внимания и общественная реакция была активнее, то уровень распространения заболевания и в Китае, и во всем мире в середине января был бы ниже.Удалось установить, что случаи заражения в других девяти провинциях Китая и 11 странах были в основном напрямую связаны с Уханем. При этом в провинции Гуандун выявлены три возможных источника заражения, в Чунцине и на Тайване — еще два. В то же время доказано, что у пациентов из Австралии, Франции, Японии и США было как минимум два источника заражения.По мнению ученых, особого внимания заслуживает гаплотип H56, который стал источником инфекции пациентов в Австралии, США, Франции и на Тайване.В исследовании отмечено, что в общей базе содержится мало образцов пациентов из других стран (помимо указанных) и большинство из них имеют одинаковый источник заражения, пациенты либо сами заражались в Ухане, либо от людей, которые были в Ухане, либо же были инфицированы в Гуандуне, Сингапуре и других местах.Фото из открытых источников