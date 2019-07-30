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Новости /  В мире  

Ученые создали линзы, которые работают по команде. Моргнешь – приближают

30 июля 2019 15:40
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Использовать разработку будут в протезах, регулируемых очках и дистанционно управляемой робототехнике.
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего совместно с коллегами из Харбинского политехнического университета создали мягкие контактные линзы с функцией зума, передает iphones.ru со ссылкой на  Engadget.

Управляются они по команде — достаточно дважды моргнуть для увеличения «картинки».

"Мы разработали интерфейс между человеческими глазами и мягкими перестраиваемыми линзами. Сигналы ЭОГ (прим. электроокулографии), генерируемые движениями глаз, использовались для управления движениями и изменения фокусного расстояния мягкой линзы…Из-за использования мягких материалов относительное изменение фокусного расстояния объектива может достигать 32%".

Линзы способны определять, в какую сторону направлен ваш взгляд. Даже после зума.

Использовать разработку будут в протезах, регулируемых очках и дистанционно управляемой робототехнике. 
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