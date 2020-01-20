Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
20 января 2020 21:38
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Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
Проанализировав несколько тысяч уже разработанных лекарственных соединений, авторы обнаружили почти 50 неонкологических препаратов с антираковой активностью.
"Мы думали, что нам повезет, если мы найдем хотя бы одно соединение с противораковыми свойствами, но мы были удивлены, обнаружив такое количество", — приводятся в пресс-релизе Института Броуда слова одного из авторов исследования, Тодда Голуба (Todd Golub), сотрудника институтов Броуда и Дана-Фарбера, профессора педиатрии в Гарвардской медицинской школе.
Исследователями впервые был проведен скрининг всей онлайновой Базы данных по двойному назначению лекарств Института Броуда (Broad's Drug Repurposing Hub), насчитывающей более шести тысяч существующих препаратов и соединений.
Исторически ученые сталкивались с новыми возможностями использования некоторых существующих лекарств. Примером является аспирин, который оказался эффективным при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. "Мы создали эту базу данных, чтобы позволить исследователям делать такие случайные открытия более осознанным образом", — говорит первый автор исследования Стивен Корселло (Steven Corsello), онколог из Института рака Дана-Фарбера, основатель портала Broad's Drug Repurposing Hub.
Исследователи проверили все соединения базы данных на 578 линиях раковых клеток человека из Энциклопедии линий раковых клеток Института Броуда (CCLE), замеряя выживаемость этих клеток.
Некоторые из обнаруженных препаратов подавляли раковые клетки не так, как это делают большинство противораковых лекарств — путем блокирования белков, — а использовали неизвестные ранее механизмы — например, активацию другого, связывающего белка или действовали путем стабилизации межбелковых взаимодействий.
Использованный метод клеточного подхода для измерения выживаемости раковых клеток позволил ученым не только провести все исследования относительно быстро, но и дал возможность изучить реакцию на лекарства каждой линии клеток в отдельности с учетом их геномных особенностей, таких как мутации и уровни метилирования.
По мнению авторов, в будущем это позволит использовать обнаруженные закономерности в качестве биомаркеров для выявления пациентов, которые с наибольшей вероятностью получат пользу от тех или иных лекарств.
Например, ученые обнаружили, что дисульфирам, применяемый при лечении алкоголизма, убивает клеточные линии, несущие мутации, вызывающие истощение белков семейства металлотионеина, а препараты, содержащие соединения ванадия, первоначально разработанные для лечения диабета, уничтожают раковые клетки, экспрессирующие транспортер сульфата SLC26A2.
"Геномные особенности дали нам некоторые начальные гипотезы о том, как могут действовать эти лекарства, — отметил Корселло. — Наше понимание того, как эти препараты убивают раковые клетки, дает нам отправную точку для разработки новых методов лечения".
Фото из открытых источников
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