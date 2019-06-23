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Новости /  В мире  

Учения зоопарка по ловле льва рассмешили людей и удивили хищников — видео

23 июня 2019 15:22
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Львицы с интересом наблюдали за происходящим на территории, лёжа на камнях в вольере.
В японском зоопарке прошли учения по ловле льва: их устроили на случай побега животного из разрушенной землетрясением клетки, передает life.ru. Роль хищника выполнял человек, переодетый в ростовой костюм, сообщает Mainichi.

Подобную отработку действий в экстренной ситуации сотрудники зоопарков в Японии проводят регулярно. В этот раз ролик с нейтрализацией "льва" стал "вирусным" и набрал более 2,35 миллиона просмотров в "Твиттере".

На записи видно, как "хищник" пытается сбежать, прорвавшись через сеть-ограждение. Затем работники будто стреляют в него дротиком с транквилизатором. "Животное" падает на землю, после чего к нему подходят люди.

На кадры попали и морды удивлённых львиц, которые наблюдали за происходящим из вольера. 
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