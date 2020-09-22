Убийца Джона Леннона извинился перед Йоко Оно

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Марк Чепмен, убивший в 1980 году солиста британской группы The Beatles Джона Леннона, впервые за 40 лет после совершения преступления извинился перед его вдовой Йоко Оно, передает ТАСС. Об этом во вторник сообщил телеканал ABC со ссылкой на протокол слушания комиссии по условно-досрочному освобождению, которая в августе уже в 11 раз отклонила его ходатайство.

По ее сведениям, свое решение он объяснил желанием прославиться, а также завистью к славе и финансовому благополучию музыканта. "Это был невероятно эгоистичный поступок. Я сожалею о той боли, что я причинил ей [Йоко Оно]. Я постоянно об этом думаю", - приводит телеканал выдержки из протокола.

8 декабря 1980 года, когда Джон Леннон вместе с супругой возвращались домой, Чепмен совершил пять выстрелов в спину музыканта. Леннон скончался от потери крови по дороге в госпиталь. За несколько часов до смерти музыкант оставил для Чепмена автограф на пластинке Double Fantasy.

Леннон был кремирован, его прах развеян над Центральным парком в Нью-Йорке. Суд признал Чепмена вменяемым и приговорил к пожизненному заключению.

Фото: EPA/NYSDOCS/ТАСС