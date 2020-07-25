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Новости /  В мире  

Три человека погибли при крушении небольшого самолета в Германии

25 июля 2020 21:22
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Небольшой самолет врезался в жилое здание в городе Везель (германская федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), в результате по меньшей мере три человека погибли, один ребенок пострадал, передает ТАСС. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции.

По его данным, после столкновения крыша здания загорелась. Не уточняется, были ли погибшие жителями дома или они находились на борту самолета. 
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