Три человека погибли при крушении небольшого самолета в Германии
25 июля 2020 21:22
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Небольшой самолет врезался в жилое здание в городе Везель (германская федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), в результате по меньшей мере три человека погибли, один ребенок пострадал, передает ТАСС. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции.
По его данным, после столкновения крыша здания загорелась. Не уточняется, были ли погибшие жителями дома или они находились на борту самолета.
По его данным, после столкновения крыша здания загорелась. Не уточняется, были ли погибшие жителями дома или они находились на борту самолета.
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