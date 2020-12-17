Трамп заявил об отказе покидать Белый дом в день инаугурации Байдена

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что не собирается добровольно покидать Белый дом в день инаугурации избранного американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщил в четверг, 17 декабря, телеканал CNN.

Как отметил один из советников действующего президента, Трамп «устроил истерику».

«Трамп сказал некоторым советникам, что он откажется покидать Белый дом в день инаугурации только для того, чтобы его вывели по ступеням. Эта возможность встревожила некоторых помощников, но мало кто верит, что Трамп действительно доведет дело до конца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Белом доме никак не прокомментировали эту информацию.

Накануне, 16 декабря, в совместном комитете сената и палаты представителей конгресса США по инаугурационным церемониям анонсировали число гостей на инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена. Сообщается, что из-за пандемии COVID-19 число гостей будет ограничено, пишут "Известия".

Фото: REUTERS/Cheriss May