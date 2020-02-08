Трамп уволил чиновников, давших показания против него по импичменту
8 февраля 2020 18:05
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— Правда стоила подполковнику Александру Виндману его работы, карьеры и личной жизни, — сообщил адвокат Дэвид Прессман в адрес своего подзащитного.
Как уточняет телеканал CNN, охрана Белого дома вывела за территорию учреждения подполковника Александра Виндмана вместе с адвокатом Совета национальной безопасности Евгением Виндманом.
Третьим чиновником, которого уволил Дональд Трамп, стал американский посол в ЕС Гордон Сондленд.
Сенат США полностью оправдал Дональда Трампа по двум пунктам обвинения в деле об импичменте. Инициировала отставку президента Демократическая партия. Поводом стали обнародованные детали разговора американского президента с Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы злоупотребил своей властью и просил украинского коллегу о политической услуге в обмен на финансовую помощь от США.
Фото: соцсети
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