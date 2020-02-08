Я нашел ошибку
Главные новости: 
Количество жертв нового вида вируса превысило 700 человек. По данным властей Китая, заражены более 34 тыс. Главное — в материале РБК.
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 8 февраля
Как и предполагал американский лидер, попытка демократов снять его с поста провалилась.
Трамп уволил чиновников, давших показания против него по импичменту
Голы: Уридия (
"Крылья Советов" – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 2:1
В Ширяево стартовала международная гонка на собачьих упряжках "Волга Квест"
По словам Джона Салливана, для улучшения отношений между странами не надо дожидаться новых президентских выборов в Соединенных Штатах.
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет
Фирма занимается деятельностью по предоставлению прочих мест для временного проживания.
У Чекмарева и Анцинова пытаются забрать компанию «Лесная горка»
Предполагается, что они будут с орбиты излучать свет такой силы, который будет виден людям на Земле.
Россия запустит первые спутники для показа рекламы из космоса
Транзитное движение ограничат на реконструируемом участке Заводского шоссе в Самаре
Транзитное движение ограничат на реконструируемом участке Заводского шоссе в Самаре
сегодня  Суббота, 8 февраля, 19:05
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -14 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/02:
USD 63.47
0.67
EUR 69.63
0.55
Новости /  В мире  

Трамп уволил чиновников, давших показания против него по импичменту

8 февраля 2020 18:05
75
Как и предполагал американский лидер, попытка демократов снять его с поста провалилась.
Трое чиновников, участвовавших в слушаниях процесса импичмента в качестве свидетелей и выступавших против президента США Дональда Трампа, лишились своих постов, передает life.ru. Как сообщает агентство Associated Press, в том числе это братья-близнецы Александр и Евгений Виндман.

— Правда стоила подполковнику Александру Виндману его работы, карьеры и личной жизни, — сообщил адвокат Дэвид Прессман в адрес своего подзащитного.

Как уточняет телеканал CNN, охрана Белого дома вывела за территорию учреждения подполковника Александра Виндмана вместе с адвокатом Совета национальной безопасности Евгением Виндманом.

Третьим чиновником, которого уволил Дональд Трамп, стал американский посол в ЕС Гордон Сондленд.

Сенат США полностью оправдал Дональда Трампа по двум пунктам обвинения в деле об импичменте. Инициировала отставку президента Демократическая партия. Поводом стали обнародованные детали разговора американского президента с Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы злоупотребил своей властью и просил украинского коллегу о политической услуге в обмен на финансовую помощь от США.



Фото:   соцсети

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
588
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2377
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
914
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1985
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1515
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1114
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1118
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1622
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1632
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1937
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3060
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3634
Весь список

Мероприятия
Региональный оператор запускает сбор макулатуры в рамках благотворительной акции «Сдай макулатуру – сохрани лес»
В областной научной библиотеке исполнят Чайковского, Верди и Беллини
В Самаре стартует VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные