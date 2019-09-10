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Трамп уволил Болтона

10 сентября 2019 20:38
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Трамп проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.
Как передает РИА Новости, президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Трамп написал в Twitter, что минувшим вечером проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.

"Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром", — написал президент США.

Он поблагодарил Болтона за службу и уточнил, что назовет имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.

Трамп регулярно оповещает через в Twitter о перестановках в своей команде.

Кто такой Джон Болтон

Болтон сделал карьеру в Госдепе и Минюсте при Рональде Рейгане и Джордже Буше — старшем. При Джордже Буше — младшем он стал заместителем госсекретаря.

Политик был одним из основных сторонников вторжения США в Ирак в 2003 году. Разведданные о наличии у Багдада оружия массового уничтожения оказались ложными, а нестабильность в Ираке продолжается до сих пор.

В 2005-2006 годах Болтон был постоянным представителем США при ООН.

После отставки он вновь вернулся к карьере консервативного эксперта и комментатора.

Трамп назначил Болтона на пост советника по нацбезопасности в марте 2018 года. 
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