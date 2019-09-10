Трамп уволил Болтона

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"Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром", — написал президент США.Он поблагодарил Болтона за службу и уточнил, что назовет имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.Трамп регулярно оповещает через в Twitter о перестановках в своей команде.Болтон сделал карьеру в Госдепе и Минюсте при Рональде Рейгане и Джордже Буше — старшем. При Джордже Буше — младшем он стал заместителем госсекретаря.Политик был одним из основных сторонников вторжения США в Ирак в 2003 году. Разведданные о наличии у Багдада оружия массового уничтожения оказались ложными, а нестабильность в Ираке продолжается до сих пор.В 2005-2006 годах Болтон был постоянным представителем США при ООН.После отставки он вновь вернулся к карьере консервативного эксперта и комментатора.Трамп назначил Болтона на пост советника по нацбезопасности в марте 2018 года.