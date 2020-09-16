Трамп признал, что хотел ликвидировать Асада

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Президент США Дональд Трамп признал, что хотел ликвидировать сирийского лидера Башара Асада, но против этого выступил министр обороны Джеймс Мэтти, передает ТАСС. Такое заявление Трамп сделал во вторник в интервью телекомпании Fox News.

"Я бы его [Асада] устранил, - заявил он. - Я все подготовил, но Мэттис не хотел делать это". Трамп охарактеризовал Мэттиса, который занимал пост министра обороны США в 2017-2019 годах, как "генерала, который плохо справлялся со своими обязанностями".

На вопрос, сожалеет ли он о том, что Асад не был убит, и не связано ли это с позицией России, Трамп заявил, что "не испытывает сожаления". "Я не считаю его хорошим человеком, и была возможность сделать это, но Мэттис был против, Мэттис был против таких мер", - добавил президент США.

Как напомнило в этой связи информационное агентство Bloomberg, в выпущенной в 2018 году книге американского журналиста Боба Вудворда содержалось утверждение, что Трамп требовал от Мэттиса разработать план убийства Асада, однако Мэттис не согласился. После выхода книги, отметило агентство, Трамп отрицал, что стремился устранить Асада.

Фото: EPA-EFE/Chris Kleponis/POOL/ТАСС