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Новости /  В мире  

Трамп предложил создать на Ближнем Востоке два государства

28 января 2020 23:55
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По его словам, так у палестинцев появится исторический шанс на формирование своей суверенной организации публичной власти на определённой территории.
В рамках встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, на которой обсуждались варианты урегулирования ближневосточного конфликта, президент США Дональд Трамп представил общественности так называемую сделку века. В рамках неё американский лидер предложил создать в регионе два государства: арабское со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейское, передает life.ru.

Таким образом, у палестинцев появится исторический шанс на формирование своего государства, при этом его территория будет почти в два раза превышать нынешнюю, сказал Трамп.

— Я хочу, чтобы эта сделка была превосходной для Палестины <...> После 70 лет отсутствия прогресса это может быть последней возможностью, которая у них когда-либо будет, — заявил Трамп, добавив, что их народ заслуживает "лучшей жизни".

В соответствии с предложенным Трампом ближневосточным мирным планом США признают израильские поселения на оккупированном Западном берегу реки Иордан. В обмен на это Израиль должен согласиться на четырёхлетнюю заморозку строительства поселений на палестинских территориях. При этом, по словам Трампа, очень важно, что согласно "сделке века" Иерусалим останется неделимой столицей.

США также отметили, что они готовы к первоначальному скептицизму палестинцев, но надеются, что со временем они согласятся на переговоры. План предполагает большие трудности перед их народом в преодолении их долгожданной цели — формировании собственного государства.

Воплощая этот план, Израиль делает "большой шаг к миру" с палестинцами, считает американский лидер.

— Сегодня Израиль делает большой шаг в сторону мира. Вчера премьер-министр Нетаньяху сообщил мне, что он готов поддержать видение предложенного Соединёнными Штатами плана в качестве основы для переговоров, — заявил Трамп в ходе сегодняшней встречи с Нетаньяху в Белом доме.

"Сделка века" представляет собой план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и насчитывает 80 страниц, что делает его самым детальным документом по этому вопросу. 



Фото из открытых источников
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