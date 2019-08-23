Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
23 августа 2019 21:29
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«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.
Трамп пояснил, что, Китай «украл нашу интеллектуальную собственность, мы теряем сотни миллиардов долларов в год» и намерен продолжать это делать. «Я этого не допущу! Нам не нужен Китай, нам будет намного лучше без него», — написал президент США. Трамп пообещал, что в ближайшее время даст ответ на новые китайские пошлины.
Президент США также приказал американским компаниям, ведущим доставку товаров из Китая, включая FedEx, Amazon и UPS, досматривать все грузы на предмет наличия фентанила (опиоидного препарата) из Китая. «Фентанил убивает 100 тыс. американцев в год. Председатель [КНР] Си [Цзиньпин] заявил, что поставки прекратятся, но этого не случилось», — объяснил Трамп.
Вскоре после новых заявлений Трампа в Twitter резко снизились биржевые индексы США, сообщает CNBC. Так, индекс Dow Jones Industrial Average упал более чем на 435 пунктов, или на 1,6%, S&P 500 опустился на 1,7%, а Nasdaq Composite упал на 2%.
Ранее стало известно, что Китай введет ответные дополнительные пошлины на ввоз товаров из США объемом $75 млрд в год. Пекин принял решение повысить с декабря пошлины на 5078 товарных позиций.
В начале августа президент США Дональд Трамп пообещал с 1 сентября ввести пошлину в 10% на ввозимые китайские товары, однако позднее США отложили введение части пошлин до 15 декабря. Так, с сентября вступят в силу пошлины на мясную и молочную продукцию, сыры, овощи, фрукты, орехи, кофе, шоколад, алкоголь и одежду, а с декабря — на смартфоны, ноутбуки и планшеты.
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