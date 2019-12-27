Трамп пошутил, что фильм "Один дома — 2" не будет прежним без сцены с ним
27 декабря 2019 14:19
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— Фильм никогда не будет прежним! (просто шучу), — написал Трамп в соцсети.
Президент США также прокомментировал суждения о том, что эпизод вырезали из-за сложных отношений между Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он отметил, что, вероятно, канадский политик не любит, когда лидер Америки "заставляет его платить за НАТО или торговлю".
Канадский телеканал вырезал отрезок из фильма "Один дома — 2. Затерянный в Нью-Йорке", где главный герой Кевин встречает Дональда Трампа в коридоре отеля "Плаза". Руководство объяснило это коммерческой необходимостью. Незадолго до инцидента американский лидер сказал, что сняться в кинокартине было для него честью.
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