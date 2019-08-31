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Трамп показал секретный снимок иранской базы

31 августа 2019 23:18
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Хозяина Белого дома обвинили в безответственности за публикацию данных американской разведки.
Президент США Дональд Трамп заявил о непричастности Вашингтона к взрыву ракеты на космодроме в Иране и сопроводил своё сообщение засекреченным спутниковым снимком, передает life.ru.

— США не причастны к катастрофической аварии в ходе подготовки к запуску ракеты-носителя Safir SLV на космодроме Семнан в Иране. Я желаю Ирану всего наилучшего и успехов в расследовании того, что произошло, — написал американский лидер в "Твиттере".

Публикация засекреченного снимка вызвала новую волну критики в адрес Трампа.

Политические оппоненты посчитали, что фото содержалось в отчётах разведки и не предназначалось для общественности.

В частности, редактор издания Nonproliferation Review Джошуа Поллак назвал действия президента США "безответственностью высшей степени" и предрёк "глобальные последствия". 
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