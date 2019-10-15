Трамп подписал указ о санкциях против Турции
15 октября 2019 10:12
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Отмечается, что Трамп пошел на такой шаг для того, чтобы Турция прекратила огонь и завершила операцию.
«Этот исполнительный указ дает Минфину и Госдепартаменту полномочия рассматривать возможность введения и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии», — отметил Помпео.
В соответствии с данным указом США ввели санкции против трех представителей властей Турции. В заявлении добавляется, что для избежания последствий дальнейших санкций со стороны США Турции следует немедленно прекратить свое одностороннее наступление на северо-востоке Сирии и вернуться к диалогу с США относительно безопасности на северо-востоке республики.
15 октября США ввели санкции против Минэнерго и Минобороны. Ограничения также коснулись трех турецких чиновников. В их числе — министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез и глава МВД Сулейман Сойлу.
Накануне Трамп пообещал из-за происходящих на северо-востоке Сирии событий уничтожить экономику Турции, пригрозив введением финансовых санкций, заморозкой активов, запретом на въезд в США. Также американский лидер допустил повышение на 50% для Турции пошлин на ввоз стали прекращение переговоров о торговле.
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