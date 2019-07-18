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Трамп назвал голосование по импичменту смешным проектом

18 июля 2019 10:57
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Трамп назвал голосование по импичменту смешным проектом
Ранее Палата представителей Конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения Трампа от должности.

Дональд Трамп назвал голосование по отстранению его от должности в Палате представителей Конгресса "самым смешным проектом" в своей жизни. "Нельзя позволять этому случиться снова с другим президентом США", – написал Трамп на своей странице в "Твиттере".

Ранее Палата представителей Конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения Трампа от должности. Её инициировал конгрессмен Эл Грин от штата Техас, представляющий Демократическую партию. Грин предлагал начать процедуру импичмента из-за оскорбительных высказываний президента в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии. За то, чтобы заблокировать эту инициативу, проголосовали 332 конгрессмена, 95 высказались против, еще один воздержался.

В воскресенье Трамп допустил в адрес женщин из оппозиционной Демократической партии высказывания в "Твиттере", которые были расценены многими как оскорбительные и расистские. При этом хозяин Белого дома не уточнил, кого именно он имел в виду, передает Радио Маяк.
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