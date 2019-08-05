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Новости /  В мире  

Тим Кук призвал запретить свободное ношение оружия после массовых убийств в США

5 августа 2019 20:33
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Генеральный директор Apple Тим Кук прокомментировал массовые расстрелы в США.
Генеральный директор Apple Тим Кук прокомментировал массовые расстрелы в США и призвал решить проблему свободного ношения оружия:

"Я с разбитым сердцем переживаю то, что происходит в моей стране. Безумие — это делать одно и то же и ожидать разных результатов. Пришло время хорошим людям с разными взглядами перестать искать виновных и собраться вместе, чтобы решить проблему насилия на благо нашей страны".

3 августа Патрик Крузиус расстрелял 20 человек в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо, расположенном в Техасе. Еще 26 человек получили ранения.

Спустя несколько часов после этого инцидента, в Дейтоне, штат Огайо, Коннор Беттс убил 9 человек, в том числе свою сестру Меган Беттс. 27 человек получили серьезные ранения. Прибывшая на место преступления полиция, застрелила Коннора Беттса.

После того как Тим Кук опубликовал твит, неизвестный человек расстрелял семь человек в чикагском парке. В этот раз обошлось без погибших.

Глава Apple регулярно выражает свои соболезнования жертвам перестрелок и других несчастных случаев, передает iphones.ru со ссылкой на Reddit. 



Фото:   iphones.ru
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