Тело Марадоны сохранят на случай, если понадобится его ДНК

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Марадона скончался в конце ноября в возрасте 60 лет. Он похоронен на кладбище недалеко от Буэнос-Айреса.

После смерти Марадоны его родственники начали борьбу за многомиллионное наследство. Официально признанными детьми Марадоны, которые могут претендовать на часть наследства, считаются пять человек. Однако 25-летняя Магали Гил утверждает, что также является дочерью Марадоны. Она обратилась в суд, чтобы провести исследование образцов ДНК аргентинца.

Несмотря на то, что ранее адвокат Марадоны сообщил, что его образцы ДНК уже были взяты, суд постановил, что тело футболиста не должно быть кремировано в ближайшее время, передает Радио Маяк.