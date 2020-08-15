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Telegram официально представил видеозвонки на Android

15 августа 2020 14:50
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2020 год показал, что мир нуждается в надежных инструментах для видеосвязи, сообщается в пресс-релизе.
Мессенджер Telegram официально представил видеозвонки в приложении для Android, передает ТАСС. Об этом сообщается в пресс-релизе Telegram в пятницу.

"2020 год показал, что мир нуждается в надежных инструментах для видеосвязи. И сегодня мы запускаем альфа-версию видеозвонков в приложении для Android (на iOS звонки станут доступны, как только это будет возможно)", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы начать видеозвонок, нужно нажать на иконку со значком камеры в профиле пользователя. Функционал мессенджера позволяет переключаться между голосовым звонком и видеозвонком во время разговора, а также переписываться в чатах, не завершая звонка.

Отмечается, что в видеозвонках используется оконечное шифрование для защиты данных.

"Чтобы убедиться, что соединение безопасно, просто сравните четыре эмодзи, которые видите на экране вы и ваш собеседник. Если символы совпадают, звонок надежно защищен шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков", - добавили в компании.

Команда мессенджера объяснила, что пользователи iOS пока не получили возможность пользоваться нововведением из-за того, что модераторы Apple не успели проверить новую версию приложения.

Кроме того, Telegram анонсировал внедрение новых функций и запуск групповых видеозвонков в скором времени.

О Telegram

Мессенджер создан в 2013 году основателем "ВКонтакте" Павлом Дуровым. В конце июля стало известно, что Telegram начал тестировать видеозвонки, которые доступны пока лишь с новым обновлением приложения на iOS. Вскоре после этого эта функция появилась в бета-версии на Android.




Фото:    Mr.Whiskey/Shutterstock/FOTODOM/ТАСС

 
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