ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%

Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина, передает РИА Новости.
"Более 54 процентов избирателей приняло участие в голосовании", — сказала она.
По данным на сайте
ЦИК, к 12:00 явка составила 54,57 процента.
Выборы президента Белоруссии считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины из числа включенных в списки избирателей. Для избрания нужно получить более половины голосов.
В нынешних выборах участвуют пять кандидатов. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, на высший государственный пост претендуют также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.
Избирательные участки закроются в 20:00, после этого начнется подсчет голосов и будут обнародованы экзитполы.
Фото: РИА Новости / Виктор Толочко
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