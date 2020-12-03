Сын Шумахера станет гонщиком «Формулы-1»

81

Сын знаменитого немецкого автогонщика Михаэля Шумахера дебютирует в «Формуле-1» в следующем году. 21-летний Мик Шумахер уже стал лидером чемпионата «Формулы-2». Пилот будет представлять команду Haas, а напарником Шумахера станет россиянин Никита Мазепин.

«Всегда верил, что эта мечта сбудется! Гонки для команды Haas F1 в следующем году - это невероятное чувство, и я очень счастлив. Спасибо всем, кто меня поддерживал!», - написал Шумахер-младший в Facebook.

Отметим, что Мик дебютирует в F-1 через 30 лет после первой гонки своего отца. Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом Королевских гонок, однако закончил карьеру в 2013 году после тяжелой травмы головы, полученной в результате несчастного случая, пишет anews.com.