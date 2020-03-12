Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа

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Чета из Альбино в провинции Бергамо прожила вместе 60 лет. Мужчина скончался в возрасте 86 лет, его жене было 82 года.По словам их сына, они восемь дней провели дома с температурой 39 градусов. Мужчину госпитализировали в субботу, женщину — в воскресенье. Они умерли во вторник в 09:15 и 11:00 часов утра по местному времени."Привет, папа и мама. Этот вирус забрал вас в один день. Интересно, там, наверху, вы продолжите ссориться? Думаю, да, но эта ссора закончится вашими объятиями", — написал сын погибших в Facebook.Он также подчеркнул, что людям сейчас необходимо оставаться дома, хотя сейчас все говорят о том, что вирус угрожает только пожилым людям, когда речь заходит о близких, становится понятно, насколько это тяжело.В Италии наблюдается самая сложная ситуация среди европейских стран из-за коронавируса: число заразившихся превысило 12 тысяч человек, более 800 скончались.