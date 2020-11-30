Стооднолетняя жительница Италии трижды перенесла заражение коронавирусом

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Жительница городка Арденно в североитальянской области Ломбардия Мария Орсингер, которой в июле исполнился 101 год, уже три раза перенесла заражение коронавирусом, но, несмотря на это, чувствует себя хорошо, передает РИА Новости.

В первый раз заболевание выявили у старушки в феврале, когда эпидемия COVID-19 в Италии только начиналась и основные ее очаги находились как раз в Ломбардии. "Маму госпитализировали, но уже тогда врач сказала мне, что из всех пожилых пациентов никто так легко не переносил это заболевание. У нее фактически не было температуры и дышала она самостоятельно. Однако два месяца назад ей сделали новый тест на коронавирус, который опять дал положительный результат", - рассказала газете La Provincia di Sondrio одна из дочерей долгожительницы Карла.

В сентябре, когда на Апеннины пришла вторая волна коронавируса, Орсингер вновь оказалась на больничной койке. По свидетельствам родных, на сей раз у ее появилась небольшая температура, но в целом болезнь прошла в довольно легкой форме. "Мама провела в больнице 18 дней. Врачи и медсестры звонили нам каждый день, и они были удивлены тем, как стойко она переносит заболевание", - подчеркнула другая дочь необычной пациентки Инес.

В больнице Орсингер прозвали "бабушка Мария". По словам медработников, эта маленькая и хрупкая женщина, обладающая поистине железным характером, никогда ни на что особо не жаловалась. После отрицательного теста старушку выписали из больницы и она вернулась в дом для престарелых, где живет уже шесть лет.

"На прошлой неделе нам позвонили и сказали, что в ходе общей проверки на коронавирус мамин тест опять дал положительный результат. На сей раз она оказалась единственной инфицированной. Но у нее вообще нет никаких симптомов, чувствует она себя хорошо, даже не потеряла аппетита. По существующим правилам мы пока не можем ее навестить, но, конечно, ждем встречи", - рассказала Инес.

Мария Орсингер родилась в крестьянской семье 21 июля 1919 года, в самый разгар пандемии испанского гриппа. Впрочем, "испанкой" она не заболела, но на долю женщины выпало немало других испытаний, особенно в годы Второй мировой войны. Во время войны она вышла замуж и позднее родила шестерых детей, а также усыновила двух детей мужа от первого брака. В течение всей своей жизни "бабушка Мария" отличалась отменным здоровьем. По словам ее детей, лучшим лекарством она всегда считала труд. Единственное, что доставляет ей неприятности в последние годы, это глухота.

Итальянские врачи за время эпидемии COVID-19 не раз фиксировали случаи повторного заражения коронавирусом. При этом эксперты не исключают, что некоторые тесты могли дать недостоверный результат, а в ряде случае речь могла идти о столь небольшой вирусной нагрузке, которую не показывал анализ.

Фото: РИА Новости