Столетний ветеран из США хочет отпраздновать День Победы с россиянами

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Девятого мая в память о победе Советского Союза и его союзников над фашистской Германией в 1945 году тысячи людей соберутся на Красной площади в центре Москвы, чтобы увидеть военный парад и зрелищное авиашоу. В ежегодном мероприятии по случаю Дня Победы по приглашению российского правительства принимают участие руководители зарубежных государств и международных организаций."Уверен, я поеду в Москву", - сказал Мельникофф РИА Новости на вопрос о планах на предстоящий День Победы. "Если наша группа (The Greatest Generations Foundation – "Фонд величайших поколений") поедет в Москву, я поеду с ними, и я с нетерпением жду этого. Руководитель нашей группы ведет переговоры с посольством (РФ), все пытаются это распланировать, мы надеемся, что эта (поездка) состоится. Я думаю, что так и будет", - добавил ветеран.Мельникофф подчеркнул, что для него важно быть в этот день в Москве, потому что "именно эта коалиция победила немецкую машину"."Я понял, что мне очень повезло, что я остался жив. Я был ранен дважды, и вот я здесь - мне 100 лет, и я все еще могу говорить с вами", - говорит он. "Я хочу донести это послание до всех, чтобы нам не пришлось снова пройти через это (войну) и как-то уладить все таким образом, чтобы мы могли жить вместе – это важно для меня".Американский ветеран отметил, что лидер фонда Greatest Generations хочет попытаться привезти в Москву ветеранов, которые еще могут ходить и смогут совершить такое путешествие."У нас есть много ветеранов, которые больше уже не могут ходить. Они сидят дома, в инвалидных колясках... Но я еще очень подвижен, и поэтому уверен, что поеду", - сказал он. "Я действительно надеюсь встретиться с (президентом России Владимиром) Путиным", - добавил ветеран.Мельникофф рассказал, что, когда его призвали в армию в 23 года, он сразу понял, что они собираются сражаться, чтобы спасти мир."Меня бы призвали и раньше, но я четыре года работал на верфи, строил большие корабли – такие, как линкор "Массачусетс" и тяжелые крейсера", - поделился он. – Мне дали отсрочку, а потом призвали в армию в июне 1943 года. Мы проходили подготовку и знали, что будем сражаться, знали, что должны отправиться туда и победить немцев, потому что они просто уничтожили бы мир. К этому все шло, потому что захватили всю Европу, и России приходилось нелегко"."Я был готов. Мы знали, что Красная Армия несет большие потери, я это хорошо понимал. И мы знали, что должны помочь, потому что они не смогли бы выиграть войну без нас, но и мы не смогли бы выиграть войну без них. Я знаю, какие огромные потери понес Советский Союз. На самом деле, главный наш мотив был спасти мир. Это была война за спасение мира", - вспоминает ветеран.Мельникофф рассказал, что после подготовки в Соединенных Штатах он и его сослуживцы еще пять месяцев готовились в Англии, а затем в составе 175-го пехотного полка 29-й дивизией высадились в Нормандии."Моя дивизия была одной из тех, которые высадились на берег в день "Д" (высадка союзников в Нормандии 6 июня 1944 года – ред.). С этого момента мы начали освобождение народов (Европы)", - говорит он.По его словам, первой задачей их подразделения было захватить город Сен-Ло, и они ее выполнили. "С первой попытки нам это не удалось, но со второй мы взяли Сен-Ло и поймали в ловушку там много немецких солдат", - говорит Мельникофф.Тогда же, 17 июня, он был ранен в шею из автомата."Наш полк атаковал Сен-Ло. Это было сражение на высоте 108, и именно там мы подошли на расстояние 2,5 мили и взяли город, прежде чем нас остановили. Я получил ранение и меня отправили обратно в Англию, - вспоминает он. - Я выздоровел, а затем присоединился к роте, в которой был. Мы сражались и освободили Сен-Ло. Я присоединился к ним в Виере. Мы взяли Виер и направились на юг, а затем двинулись на восток по направлению к Германии"."Сначала мы освободили Францию. Затем мы с боями прошли через Бельгию и Голландию. Мы были там, когда началась Битва за Выступ (Арденнская операция – ред.). Мы в ней не участвовали, потому что они (немецкие войска – ред.) атаковали к югу от нас. Мы продолжили путь через Бельгию и Голландию, а затем столкнулись с несколькими препятствиями: нас остановили на реке Рур, но в конце концов мы форсировали ее и продолжили путь на восток. К тому времени я уже был сержантом, командиром взвода, которым оставался до конца войны", - рассказал ветеран.Мельникофф вспоминает, что войска, в составе которых он был, продвигались на восток, освобождая много городов и поселков на своем пути, прежде чем они вышли к реке Эльба."В конце концов, мы дошли до Эльбы - там мы должны были остановиться, как договорились политики. Нам удалось взять в плен целую ракетную дивизию немцев – 10 тысяч человек. Это сделал мой полк. Мы ждали там, а через несколько дней Красная Армия подошла к реке Эльбе. И вот тогда-то мы их и встретили", - говорит он.25 апреля 1945 года советские и американские войска встретились на Эльбе близ города Торгау в Германии. Эта встреча стала ключевой вехой на финальном этапе Второй Мировой Войны. Она произошла после того, как американские войска провели наступление с запада, а советские – с востока, расколов таким образом нацистскую Германию надвое.Мельникофф отметил, что контакт с Советской Армией был очень незначительным."Я всегда хорошо относился к ним (русским). На самом деле, я увидел русских только мельком... Лишь несколько советских солдат перешли реку. Это была просто группа переговорщиков. Я лично не общался с ними. Я был там и на самом деле надеялся, что меня попросят перевести, но у нас всегда было много представителей разных национальностей в каждой роте, поэтому там и помимо меня было кому переводить", - рассказывает ветеран."Это (встреча на Эльбе – ред.) было очень важно, потому что мы (СССР и США – ред.) должны были взять на себя ответственность и попытаться помочь друг другу. Ведь столько было разрушений, так много людей погибли, и все нуждались в помощи друг для друга. Поэтому какое-то время мы сотрудничали. Позже все изменилось, но это уже политика. Мы не можем заниматься политикой, я ей не занимаюсь", - сказал он.Мельникофф – американец. Его родители – украинцы. Он родился и вырос в штате Род-Айленд, сегодня живет в Мэриленде. У него есть сын и дочь, два внука и шесть правнуков. Его старшему правнуку 24 года.28 ноября Мельникофф отпраздновал свое 100-летие, он прекрасно себя чувствует и прекрасно выглядит, живет активной и счастливой жизнью."Наверное, мне очень повезло, что я все это пережил. Я считаю, что у меня очень позитивный настрой. Я люблю людей и отношусь ко всем одинаково с уважением. И еще нужно чем-нибудь заниматься. Я играю в гольф два-три раза в неделю. Я не чувствую себя на 100 лет и надеюсь, что не веду себя как 100-летний. Я хорошо питался, и, наверное, у меня хорошие гены. Я стараюсь жить хорошей и приятной жизнью без вредных привычек", - поделился секретом долголетия Мельникофф.Он рассказал, что ездит в Европу и всегда рассказывает там о военных годах."Я снова и снова приезжаю в Европу. Разговариваю с детьми, со взрослыми, фотографируюсь с ними. Я хочу, чтобы они осознали, что произошло 75 лет назад, сколько людей погибло, сколько славян, сколько французов погибли и других народов. И даже наши потери были 400 тысяч (американцев), но это немного по сравнению с тем, сколько славян погибло в войне", - говорит ветеран."Я выступаю в школах во Франции, в Соединенных Штатах. Больше всего я люблю разговаривать с детьми и с молодыми матерями, у которых есть маленькие дети. Я говорю им: "Сделайте фото". Потом они (дети – ред.) вырастут и узнают, что это – Стив, и что он был на Второй мировой войне, он воевал. Я хочу, чтобы они помнили об этом. Я общаюсь с ними, потому что когда они возвращаются в школу, это делает историю для них более интересной, ведь они разговаривали с живым человеком, который действительно пережил ту войну", - объясняет Мельникофф.Он также рассказал, что после войны встречался со своими боевыми товарищами, но сейчас он единственный, кто остался в живых."Мне очень повезло, потому что я переехал в район, где находился штаб моей дивизии. Прошло около 40 лет после войны, когда я встретил своего знакомого сержанта, и мы нашли группу из пяти солдат, которые были вместе во время войны. Мы встречались раз в месяц и вспоминали о войне, о том времени и обо всем остальном. Так было много лет, но теперь все они умерли – остался только я и мне 100 лет", - говорит ветеран.Мельникофф верит, что отношения между Россией и США со временем улучшатся."Я думаю, что они могут стать лучше и должны стать лучше. Это политика, и я стараюсь не слишком углубляться в нее", - говорит он.Комментируя сегодняшние попытки переписать историю, в том числе эпизоды Второй мировой войны, Мельникофф сказал: "Это политика, и я не могу никак на это повлиять"."Я воспринимаю историю такой, какой она была на самом деле. Я не пытаюсь изменить историю. Что случилось, то случилось. И я не буду это менять. Я расскажу историю такой, какой я ее знаю, но политики поступают по-другому. Вы знаете политиков: в такой день они говорят хорошие слова", - говорит ветеран.В прошлом месяце в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау лидеры и Европейского Союза, и Соединенных Штатов хранили молчание о вкладе советских красноармейцев в освобождение концлагеря. Отвечая на вопрос об этих последних случаях, когда мировые лидеры избегали упоминаний о роли Советской Армии при освобождении концлагеря Освенцим-Биркенау, Мельникофф сказал: "Я никак не могу на это повлиять... Знаете, я все видел"."Я знаю, что случилось в Освенциме. Я знаю, кто это сделал. Что бы ни говорили люди, я не могу на это повлиять, но я знаю, что это произошло. Когда это случилось, мы все еще были в Голландии или Бельгии, мы еще были в пути. Я знаю, что Советский Союз спас этих людей", - сказал ветеран.Фото предоставлено The Greatest Generations Foundation/РИА Новости