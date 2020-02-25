Стало известно о смерти бывшего президента Египта Хосни Мубарака
25 февраля 2020 22:11
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Хосни Мубарак родился 4 мая 1928 года в деревне Кафр эль-Мусыльха в семье служащего. В 1949 году он с отличием окончил военную академию, несколько лет проработал инструктором в академии ВВС, участвовал в Суэцкой войне 1956 года.
В 1959–1960 годах Мубарак учился в СССР, освоил управление несколькими видами советских самолетов. В 1962–1963 годах участвовал в гражданской войне в Йемене в составе египетского контингента, а затем в течение двух лет вновь учился в СССР — в Военной академии имени Фрунзе в Москве. В 1967 году Мубарак принял участие в арабо-израильской войне, а в 1969 году был назначен начальником штаба египетских ВВС. В 1972 году Мубарак занял пост командующего военно-воздушными силами и заместителя министра обороны Египта, а в следующем году получил звание главного маршала авиации. В апреле 1975 года президент Египта Анвар Садат назначил Мубарака вице-президентом страны.
6 октября 1981 года во время военного парада Садат был убит исламистами, а сам Мубарак получил ранение в руку. 14 октября 1981 года он занял пост президента Египта и ввел в стране чрезвычайное положение.
Мубарак переизбирался на пост президента на референдумах 1987, 1993 и 1999 годов. Во всех трех случаях голосование проходило по единственной кандидатуре, выдвигаемой народным собранием. Необходимость референдумов обосновывалась сохранением чрезвычайного положения в стране, вызванного обострением исламской проблемы из-за деятельности террористов.
Первые годы президентства Мубарака были отмечены освобождением из тюрем нескольких сотен членов оппозиции, смягчением условий деятельности оппозиционных партий. Велась борьба с исламистскими объединениями и коррупцией: были казнены несколько родственников и приближенных экс-президента Садата.
В 1989 и 1993 годах Хосни Мубарак был избран председателем Организации африканского единства. Кроме того, ему удалось восстановить дипломатические отношения со всеми арабскими странами. В 1989 году он добился восстановления членства Египта в Лиге арабских государств (ЛАГ), откуда страна была исключена из-за заключения мирного договора с Израилем.
В 1958 году Хосни Мубарак женился на Сюзанне Сабет. У них родились двое сыновей — Алаа и Гамаль.
В 2000-е Мубарак заявил о намерении развивать в стране атомную энергетику и обсуждал с властями России возможность сотрудничества при строительстве энергоблоков. Сейчас в Египте планируется первая атомная станция «Эль-Дабаа» (соглашение о совместной работе над ней страны подписали в 2015 году, когда президентом Египта уже стал Абдель Фаттах ас-Сиси).
В феврале 2011 года в Египте начались масштабные народные выступления. Протестующие требовали смены власти, отмены чрезвычайного положения, решения экономических и социальных проблем.
Мубарак был вынужден передать часть президентских полномочий вице-президенту Омару Сулейману, а 11 февраля 2011 года президент и вовсе отбыл в Шарм-эль-Шейх, где окончательно сложил с себя полномочия. Протесты, однако, на этом не кончились.
В июне 2012 года суд приговорил Мубарака к пожизненному заключению, посчитав его виновным в гибели протестующих в 2011 году. В 2013 году суд постановил освободить бывшего президента из-под стражи по этому делу, однако решение было обжаловано. Также Мубарака преследовали по коррупционным статьям, в том числе за махинацию со средствами, выделенными на ремонт и содержание президентских резиденций (по этому делу бывший президент получил три года тюрьмы).
В апреле 2011 года у бывшего президента случился сердечный приступ. Тогда же ему был диагностирован рак. Он был помещен под арест в военном госпитале Шарм-эль-Шейха. В 2012 году прямо из зала суда он был доставлен в военный госпиталь «Тора» под Каиром.
2 марта 2017 года Кассационный суд Египта снял с Мубарака все обвинения в причастности к гибели демонстрантов в 2011 году. Это решение стало окончательным и не могло быть обжаловано, в результате чего в отношении бывшего президента были прекращены все уголовные преследования.
Фото из открытых источников
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