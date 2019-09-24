Спасение аргентинской полуторагодовалой девочки из пятиметровой скважины попало на видео

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Инцидент произошел в деревне Сеньора Пуджио, когда ребенок гулял с собакой. Местные жители сразу вызвали спасателей. Когда экстренные службы прибыли на место происшествия, они обнаружили, что отец девочки лежал около скважины и пытался при помощи телефона подсветить место, куда провалилась дочь.На опубликованной изданием записи видно, как спасатели выкапывают траншею, чтобы спасти ребенка. Для работ привлекли спецтехнику.Через три часа девочку вынесли на руках из скважины под аплодисменты жителей деревни.Девочка не получила серьезных травм. Местные власти ведут расследования произошедшего.Фото: pixabay