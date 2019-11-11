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Спустя час после запуска SpaceX подтвердила, что все спутники доставлены на расчетную орбиту.
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
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Новости /  В мире  

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

11 ноября 2019 23:22
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Спустя час после запуска SpaceX подтвердила, что все спутники доставлены на расчетную орбиту.
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика, передает РБК. Видео старта SpaxeX опубликовала в Twitter.

Как передает CNN, ракета взлетела с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Спустя час после запуска SpaceX подтвердила, что все спутники доставлены на расчетную орбиту.

Предыдущий раз Falcon 9 с 60 спутниками Starlink на борту был запущен в мае этого года. Ракета стартовала также с космодрома на мысе Канаверал в 22:30 по местному времени (5:30 мск).




Фото: соцсети









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