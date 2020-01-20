SpaceX взорвала ракету для отработки эвакуации экипажа Crew Dragon

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X.Запуск осуществили с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 10:30 по местному времени (18:30 мск). Испытания продлились чуть больше 10 мин.Система спасения сработала через 1 минуту 24 секунды после старта. На высоте около 20 км капсула, в которой находились два манекена с датчиками, была отстрелена в сторону от носителя. После этого на аппарате раскрылись четыре парашюта, и он приводнился в Атлантическом океане. Ракета в результате взрыва уничтожилась в воздухе.Crew Dragon — это модификация грузового корабля Dragon, который используется для доставки грузов на Международную космическую станцию.Фото: bbc.com