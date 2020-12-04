Сначала один монолит пропал в Юте, затем второй в другом конце света. Кто же вор

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В своей фантастической саге «Космическая Одиссея», писатель сэр Артур Кларк использовал слово «монолит» для описания легендарных инопланетных артефактов в виде черных прямоугольных параллелепипедов, пишет iphones.ru.

Эти монолиты являются чуть ли не главными героями романа: появившись на планете Земля в доисторические времена, эта глыба правильной формы с помощью визуальных символов и прямого воздействия на мозг обучает тогдашних пещерных предков людей делать топоры и прочие копья, после чего бесследно исчезает.

Затем, уже в наше время, второй монолит появляется на Луне и посылает странные сигналы в сторону Юпитера, так что люди организуют космическую экспедицию вслед за этим сигналом.

Это было придумано в 1968 году. Казалось бы, при чём здесь 2020?

Первый монолит был обнаружен 24 ноября

24 ноября 2020 года, сотрудники департамента общественной безопасности штата Юта летели на вертолёте, патрулируя пустыню.

В одном из каньонов они совершенно случайно обнаружили нечто необычное: металлический прямоугольный столб с ровными гранями, высотой около трёх метров.

Обратив внимание на находку, сотрудники приземлились и сделали несколько фотографий этого объекта, а позже к монолиту отправилась специальная команда для изучения артефакта.

Объект стоял в отдалённом уголке пустыни, на ровной площадке. Он имел явно искусственное происхождение, но кто, с какой целью, а главное – когда установил этот монолит оставалось загадкой.

После обнародования фотографий, пользователь Reddit в течение нескольких часов вычислил точные координаты объекта. Вы можете сами посмотреть это место на Google.Maps или Google.Earth.

Одновременно появились целых две ветки обсуждения (раз, два), в которых интернет-детективы пытались разгадать, что это такое и откуда взялось.

Блогер Дэйв Спаркс один из первых доехал до монолита и снял фото и видео, мгновенно разлетевшиеся по сети:

По словам Дэйва, монолит изготовлен из листовой стали, если постучать по нему – можно услышать, что внутри объект не полый, а в основании столба залита эпоксидная смола, благодаря которой объект не падает.

Сравнивая фотографии GoogleEarth разных лет, пользователи Reddit сошлись во мнении, что монолит появился где-то между августом 2015 и октябрём 2016 годов. Причём после появления объекта вокруг него пропали крупные камни, видимо площадку специально расчищали.

Инопланетяне или художники? Версии появления монолита

На данный момент, кроме очевидной версии о внеземном происхождении загадочного монолита, существуют как минимум 6 вполне логичных объяснения, раскрывающие тайну этого объекта:

1. Это дело рук художницы Петисии Ле Фаунхок в рамках её проекта «Современная магия пустыни». Хотя, в одном из недавних интервью она прямо говорит, что монолит – не её работа.

2. Это может быть забытый реквизит, оставшийся после съёмок фильма или сериала. В том районе Юты в разное время снимались сцены к фильмам про Индиану Джонса, эпизоды «Стартрека» и сериала «Мир дикого запада». Опять же, киношники утверждают, что это не их рук дело.

3. Монолит мог быть установлен в память о художнике по имени Джон Маккракен его поклонниками. Художник умер в 2011 году, но его работы перекликаются с концепцией странного геометрически правильного объекта в отдалённом уголке Земли.

Официальной версии от властей до сих пор не существует.

Что произошло с монолитом из Юты

Пока в интернете выясняли, откуда взялся этот объект, он просто взял и исчез 27 ноября. По словам журналистов The Salt Lake Tribune, от монолита осталось только углубление в земле и треугольная металлическая пластина, которая покрывала его верхушку.

Власти вздохнули с облегчением, и выпустили заявление, что объект был демонтирован группой людей, и увезён в неизвестном направлении. Так как он был установлен незаконно, то расследование вестись не будет, всем спасибо, все свободны.

Но это не конец истории.

Второй монолит был обнаружен 29 ноября. В Румынии

Буквально сразу после исчезновения американского монолита, аналогичный объект был обнаружен в совершенно другой стране, в Румынии, поблизости от города Пьятра-Нямц.

Столб из металла можно увидеть в Google.Maps по этим координатам. Пользователи Reddit отмечают, что этот монолит является лишь копией американского,хотя прямых доказательств этому нет.

При сравнении объектов из Америки и Румынии можно заметить отличия: если американский монолит был полностью гладкий, без видимых царапин, то его румынский аналог имеет следы обработки, и в целом выглядит менее загадочно.

Слева американский монолит, справа – румынский.

Как и в случае с Ютой, объект установлен на частной территории без какого-либо разрешения. Так что власти были вынуждены начать расследование с целью определить ответственных.

По сообщениям пользователей Reddit, этот монолит уже тоже бесследно исчез.

В ветке обсуждения первого монолита кто-то предполагал, что появятся другие. Кажется, это догадка оказалась пророческой.

Загадка монолитов до сих пор не разгадана, поиски продолжаются. Возможно, вскоре мы снова услышим о странном прямоугольном столбе, который появится в какой-нибудь другой стране.

Фото: iphones.ru