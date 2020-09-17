Слуцкий: Европарламент идет по венесуэльскому сценарию в резолюции по Белоруссии

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Европарламент следует венесуэльскому сценарию, признавая так называемый Координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа", это на руку силам, которые хотят поменять законную власть в республике. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Признание так называемого Координационного совета временным представителем народа Белоруссии демонстрирует истинные интересы, которые продвигает Европарламент. Данное решение - очередная попытка оказать давление на законные власти республики", - сказал Слуцкий.

По словам главы комитета, в этом решении "просматриваются элементы вмешательства в суверенные дела Белоруссии, так как сам Координационный совет не имеет никакого мандата, его никто не избирал, не наделял какими-либо полномочиями, сам его статус находится под большим вопросом". "По сути, решение Европарламента о признании Координационного совета позволяет продвигать интересы тех сил, которые хотят добиться смены власти в Белоруссии", - констатировал он.

"Также приходится констатировать, что Европарламент пошел по венесуэльскому сценарию, когда ряд стран поспешили признать [лидера оппозиции Венесуэлы Хуана] Гуайдо президентом страны, однако этот пост на законных основаниях сохранил за собой Николас Мадуро", - продолжил Слуцкий.

В заключение он назвал решение Европарламента "проявлением двойных стандартов и насаждением собственной политической воли в ущерб интересам населения Белоруссии". "Такие шаги точно не способствуют стабилизации в стране, это только раскаляет обстановку. Европарламенту, как и литовскому Сейму, никто не давал права говорить от лица народа Белоруссии", - резюмировал глава комитета.

Европейский парламент принял в четверг резолюцию по Белоруссии, в которой назвал так называемый Координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа" страны и призвал институты ЕС, в частности Еврокомиссию и Совет ЕС, оказывать ему содействие. Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения институтами ЕС.