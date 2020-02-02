Слепой поляк прозрел после того, как его сбила машина

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Януш Горай из города Гожув-Велькопольски страдал от аллергической реакции, которая повредила сетчатку правого глаза, в то время как другой глаз различал только форму и свет. После ДТП его доставили в больницу, чтобы залечить перелом бедра, он провёл там две недели, а когда выписался, обнаружил, что видит обоими глазами. Более того, его зрение стало практически идеальным.Врачи были ошеломлены этим инцидентом, однако теперь они могут лишь догадываться, что послужило причиной выздоровления, поскольку поляк отказался участвовать в дальнейших экспериментах. Кстати, мужчина устроился работать охранником в то медицинское учреждение, где счастливо прозрел.Медики тем не менее не верят в чудеса и склонны полагать, что зрение вернули лекарства, которые Янушу вводили в больнице. Большая доза антикоагулянтов в сочетании с другими медикаментами могла положительно повлиять на зрение.Фото: соцсети