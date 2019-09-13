Сильные дожди в Испании привели к смерти людей и закрытию аэропортов

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Ранее стало известно о кончине мужчины, который находился внутри автомобиля в Альмерии. В четверг в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча из-за непогоды умерли два человека.Сильные дожди с ветром привели в пятницу к приостановке работы аэропортов в Испании, наводнениям, перекрытиям дорог и перебоям в движении поездов. Об этом сообщили региональные службы экстренной помощи пострадавших регионов.Испанское управление аэропортов (AENA) проинформировало в Twitter, что вынуждено было временно закрыть воздушные гавани в Мурсии и Альмерии. В Пальме были отменены 14 рейсов, также 22 самолета были перенаправлены в другие аэропорты. В населенном пункте Ориуэла в Валенсии из берегов начала выходить река Сегура.Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в пятницу предупреждение в некоторых провинциях страны из-за ливней, гроз и сильных порывов ветра. В ряде населенных пунктов уровень опасности повышен до самого высокого - красного. Из-за непогоды отменены занятия у тысяч учащихся. Ливни привели к перекрытиям дорог, частичной приостановке железнодорожного движения и наводнениям.Телеканал 24 Horas показал кадры, на которых видно, как сильные потоки воды сносят автомобили.По словам исполняющего обязанности министра внутренних дел пиренейского королевства Фернандо Гранде-Марласки, более 1,5 тыс. человек были эвакуированы, их число в скором времени возрастет. Кроме того, по словам и. о. главы МВД, в настоящий момент 74 дороги в стране перекрыты, сотни человек работают над оказанием помощи пострадавшим районам.Исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес и лидер Валенсии Ксимо Пуч обсудили ситуацию в автономии. И. о. премьера предложил главе региона всю необходимую помощью со стороны Мадрида.Фото: MeteOrihuela /twitter.com/newsru.com