Сидящий пожизненно американец посчитал свою клиническую смерть поводом для освобождения
10 ноября 2019 20:49
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По его утверждению, он написал отказ от реанимации, а врачи 30 марта 2015 года вернули его к жизни против его воли. Поскольку он фактически умер в больнице, следовательно, считает 66-летний Шрайбер, он полностью отбыл свой срок. В качестве довода он привел утверждение, что он был приговорен к пожизненному лишению свободы, а не к «пожизненному лишению свободы плюс один день».
Суды двух инстанций не согласились с доводами заключенного. «Шрайбер либо еще жив, в этом случае он должен остаться в тюрьме, либо он фактически мертв, и в этом случае само обращение в суд является спорным», — отметила судья Аманда Поттерфилд в своем решении. В ходе судебных заседаний вопрос о неправомерной реанимации не поднимался.
Шрайбер был признан виновным в убийстве мужчины рукоятью топора в 1996 году.
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