Сегодня в Париже пройдёт церемония прощания с Жаком Шираком
29 сентября 2019 10:41
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Неофициальная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком пройдет сегодня на территории исторического Дома инвалидов в Париже. Она начнется во второй половине дня и будет открыта для всех желающих, передаёт ТАСС.
Народное прощание с выдающимся французским политиком, который умер 26 сентября на 87-м году жизни, состоится по инициативе семьи. Оно предварит государственные и военные почести, которые вся Франция отдаст своему многолетнему руководителю в понедельник – он объявлен днем национального траура.
Парижане приносят в эти дни цветы к дому на улице Турнон в шестом округе Парижа, где последние годы жил бывший глава государства.
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