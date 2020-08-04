Самый старый отличник: в Италии студент окончил вуз в 96 лет

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О необычной церемонии вручения диплома сообщается на официальной странице университета в Facebook."Поздравляем всем академическим сообществом Джузеппе Патерно, выпускника факультета философии и истории", - говорится в сообщении.Свои поздравления со степенью доктора наук самому старшему выпускнику страны принес лично ректор университета Палермо, профессор Фабрицио Микари."Я выражаю наши искренние и теплые поздравления с этим важным достижением. Мы с самого начала следили за блестящей университетской карьерой доктора Патерно и стали свидетелями того, как страстью и волей можно добиться любого результата, - заявил ректор Микари. – Я благодарю Джузеппе за удивительный пример жизни".Как поясняет испанское издание "20 минут", Джузеппе Патерно родился 10 сентября 1923 года в бедной сицилийской семье. В 7 лет начала работать, помогал отце на пивоварне, во времена Второй Мировой войны служил на флоте. В 31 год получил диплом геодезиста в вечерней школе, благодаря этому устроился в железнодорожную компанию, где работал до пенсии в течение 42 лет.После выхода на пенсию Джузеппе решил использовать свободное время, чтобы получить высшее образование, о котором всегда мечтал. В университет Палермо он поступил в 2017 году – а теперь его ставят в пример более молодым сокурсникам как отличника и образцового студента.Фото: сайт UNIVERSIDAD DE PALERMO / РИА Новости Крым