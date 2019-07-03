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Новости /  В мире  

Самый большой дом в Лос-Анджелесе продали за рекордные 120 млн долларов

3 июля 2019 18:42
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Громадный дом построен на участке площадью почти в 2 гектара.
Роскошное поместье площадью 5250 квадратных метров, расположенное в пригороде Лос-Анджелеса Холмби Хиллс продали за рекордные для округа Лос-Анджелес 119,75 млн долларов, передает newsru.com. Об этом пишет газета Los Angeles Times.

По данным издания, сделка по продаже поместья была закрыта во вторник, 2 июля, а имя его нового владельца пока неизвестно. Дом, который является самым большим в округе и входит в число крупнейших особняков в США, был построен в 1991 году для продюсера Аарона Спеллинга. В 2011 году вдова Спеллинга продала поместье за 85 млн долларов дочери миллиардера Берни Экклстоуна Петре.

Громадный дом построен на участке площадью почти в 2 гектара. В общей сложности в особняке насчитывается 123 комнаты, включая 14 спален и 27 ванных комнат, комнату для хранения серебра с системой контроля влажности, комнату для обрезания цветов, парикмахерскую, солярий, игровую комнату, несколько комнат для упаковки подарков, комнату для дегустации французских вин и сыров, а также зал для боулинга с одной дорожкой и отдельной кладовкой для хранения обуви.

На территории поместья есть розовые сады, цитрусовые рощи, садовые скульптуры, фонтаны, пруды, бассейн, спа и теннисный корт. Обслуживанием дома и сада занимается персонал численностью в 30 человек.

Отметим, что сумма этой сделки является рекордной для штата Калифорния, но почти вдвое уступает недавнему американскому рекорду на рынке жилья: в январе этого года миллиардер и основатель хедж-фонда Citadel Кеннет Гриффин приобрел роскошный пентхаус в Нью-Йорке за 238 млн долларов. Предыдущий рекорд США был установлен в 2014 году, когда менеджер хедж-фонда Барри Розенштейн купил дом в окрестностях Нью-Йорка за 137 млн долларов. Если же говорить о мировых рекордах, то самой дорогой сделкой с жильем считается покупка дома в Гонконге в 2017 году за 361 млн долларов. 
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