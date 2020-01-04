Сайт призывной службы США рухнул из-за слухов о третьей мировой войне
4 января 2020 15:42
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"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", — говорится в сообщении ведомства в твиттере.
Несмотря на то что армия США с 1973 года комплектуется полностью на контрактной основе, в случае мобилизации некоторые категории граждан подлежат призыву. Списки призываемых можно проверить на сайте службы.
Ранее в твиттере в число популярных хештегов попал #WWIII ("третья мировая война"). Менее чем за сутки пользователи социальной сети опубликовали более трех миллионов сообщений на эту тематику.
Ажиотаж вокруг темы "третьей мировой" спровоцировала гибель иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Кроме того, позднее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности к дальнейшим военным действиям против Ирана.
Гибель Сулеймани
Командующий спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. Атаку санкционировал Дональд Трамп, который назвал генерала "террористом номер один в мире", обвинив его в подготовке нападений на американских дипломатов и военнослужащих.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Касема Сулеймани.
Российский МИД назвал действия США "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе. Убийство Сулеймани также осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре.
Фото из открытых источников
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