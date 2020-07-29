США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих

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"Согласно действующему плану Европейского командования ВС США, из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих, <...> около 6,4 тыс. будут возвращены домой", - отметил шеф Пентагона. По его словам, около 5,6 тыс. из 11,9 тыс. военнослужащих будут передислоцированы в Италию и Бельгию.Пентагон начнет в течение нескольких недель проводить передислокацию войск в Европе, целью является усиление сдерживания РФ и укрепление НАТО."Процесс передислокации начнется в течение недель, - сообщил он. - Это потребует дипломатических усилий. Мы поддерживаем тесные связи с Госдепартаментом". "Мы хотим осуществить эти планы как можно быстрее, поскольку они важны для НАТО и для сдерживания России", - подчеркнул министр обороны США.Эспер добавил, что президент США Дональд Трамп одобрил планы вывода военных в конце июня, при этом официально союзники были проинформированы в последние дни."Президент США [Дональд Трамп] одобрил план Европейского командования ВС США [о частичном выводе войск из ФРГ] в конце июня. Мы проинформировали ключевых членов Конгресса на прошлой неделе. Я разговаривали с генеральным секретарем НАТО [Йенсом] Столтенбергом и непосредственно сообщил союзникам в течение последних нескольких дней", - отметил глава Пентагона.AP Photo/Mindaugas Kulbis/ТАСС