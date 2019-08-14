США притормозили торговую войну с Китаем
14 августа 2019 22:41
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Дополнительными пошлинами также не обложат игровые консоли, компьютерные мониторы, некоторые марки обуви и одежды. По словам Лайтхайзера, в США идут на такие шаги в связи с интересами национальной безопасности и другими факторами.
Ранее Трамп заявил о новых пошлинах против Китая. Он пообещал, что санкции коснутся китайского импорта на сумму 300 миллиардов долларов. Новые тарифы на товары, оставшиеся в списке, должны вступить в силу с 1 сентября.
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