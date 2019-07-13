США оштрафовали Facebook на $5 млрд
13 июля 2019 17:22
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Теперь документ должны подписать в Минюсте.
В 2018 году данные 87 млн пользователей Facebook утекли в компанию Cambridge Analytica, которая использовала их в своих целях.
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