США и "Талибан"* подписали мирное соглашение

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Подписи под документом поставили спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану и глава делегации на переговорах Залмай Халилзад и политический лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар. На церемонии присутствовали представители более 30 стран."Это соглашение стало результатом многих усилий, этим мы подтверждаем, что Афганистан никогда не будет базой для террористов", — сказал госсекретарь США Майк Помпео, выступая на церемонии.Соглашение предусматривает, что Штаты сократят численность войск в Афганистане с 12 до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а затем, если "Талибан" воздержится от насилия, продолжат в течение 14 месяцев выводить и свои силы, и силы НАТО. Взамен "Талибан"* должен отказаться от использования афганской территории для нападения на США и другие страны.Кроме того, стороны договорились о "постоянном и всеобъемлющем перемирии". Прямые переговоры между "Талибаном"* и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога. Помимо этого, "Талибан" начнет взаимодействовать с Советом Безопасности ООН, чтобы его членов исключили из санкционного списка. Сделать это предполагается к концу мая.*«Талибан» — запрещенная в России организация.