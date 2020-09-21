СМИ узнали о задержании подозреваемой в отправке яда Трампу

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На границе Канады и США задержан человек, который подозревается в отправке американскому президенту Дональду Трампу посылки с ядом, передает РБК. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя правоохранительных органов.



Подозреваемого задержали сотрудники Таможенно-пограничной службы США при попытке въехать на территорию страны из Канады, передает телеканал.



Подробности о задержанном не приводятся.



Телеканал CNN, в свою очередь, сообщает, что по подозрению в отправке яда при попытке въехать в США задержана женщина. Представитель американских правоохранительных органов уточнил телеканалу, что у задержанной было оружие.



О том, что правоохранительные органы США перехватили посылку с ядом, адресованную Трампу, 19 сентября сообщил CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах. Посылку обнаружили до того, как она попала в Белый дом, поскольку почта на имя Трампа проверяется и сортируется вне резиденции президента. Исследования показали, что в посылке был смертельный яд рицин, который получают из касторовых бобов.



Позднее в офисе ФБР в Вашингтоне сообщили о начале расследования в связи с получением подозрительного письма.



