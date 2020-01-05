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Новости /  В мире  

СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде

5 января 2020 23:57
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Иракские источники рассказали, что в результате обстрела по меньшей мере одна семья получила ранения.
"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщил "Аль-Арабия", передает РИА Новости

По информации телеканала, целью ударов было американское посольство — рядом с комплексом дипмиссии упали несколько ракет типа "Катюша". Одна разорвалась в непосредственной близости от здания посольства, вторая — недалеко от КПП на въезде в "зеленую зону".

Иракские источники рассказали, что в результате обстрела по меньшей мере одна семья получила ранения. В результате обстрела также могут быть жертвы, заключили собеседники "Аль-Арабии".

Накануне в "зеленой зоне", где располагаются правительственные здания, также прогремели взрывы.

Ситуация в Багдаде

В конце прошлого месяца в иракской столице резко обострилась ситуация. Протестующие попытались штурмовать американское посольство. Это случилось после похорон погибших при ударе американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах".

Для защиты дипмиссии был применен слезоточивый газ. Первого января нападения на посольство прекратились.

Вашингтон обвинил Иран в организации протестов. В ночь на 3 января американские военные провели операцию в районе международного аэропорта в иракской столице против командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В США заявили, что они были причастны к организации нападения на дипмиссию.

Иракский МИД назвал операцию по ликвидации Сулеймани нарушением суверенитета страны. В последующем парламент проголосовал за прекращение договора с западной коалицией по борьбе с ИГ* и вывод иностранных войск из страны.

Иранские власти обратились с официальной жалобой в Совбез ООН. Кроме того, в Тегеране пообещали нанести удар по американским военным объектам в ответ на убийство Сулеймани.

В МИД России оценили действия Вашингтона как авантюрный шаг. Дипломаты предупредили, что убийство иранского генерала обострит ситуацию в регионе.

Глава МИД Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем Майком Помпео отметил, что США нарушили международное право после ликвидации Сулеймани.

* Организация, запрещенная в России 


Фото:   соцсети
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