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Он признался, что организовал поджоги в трех местах - под большим органом, под малым органом и у электрощита. Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы и €150 тыс. штрафа.
СМИ: выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла
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Новости /  В мире  

СМИ: выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла

26 июля 2020 16:27
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Он признался, что организовал поджоги в трех местах - под большим органом, под малым органом и у электрощита. Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы и €150 тыс. штрафа.
Работавший в соборе Святых Петра и Павла в Нанте на добровольных началах выходец из Руанды спустя неделю после пожара в здании признался в поджоге, передает ТАСС. Об этом сообщил в воскресенье телеканал France-3.

По его данным телеканала, 39-летнего мужчину, которого уже задерживали на следующий день после пожара, 19 июля, накануне задержали снова. В субботу вечером он предстал перед следственным судьей. После того, как мужчине предъявили обвинение в умышленном повреждении имущества, он признался, что организовал поджоги в трех местах - под большим органом, под малым органом и у электрощита. Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы и €150 тыс. штрафа.

Мотивы действий подозреваемого пока не сообщаются. Известно, что он добровольно работал в церкви, а в день пожара отвечал за закрытие ее дверей. При этом, как видно на записях с камер наблюдения, он покинул собор спустя 15 минут после поступления звонков о пожаре в здании.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла случилось 18 июля. Свыше 200 сотрудников пожарной службы несколько часов тушили памятник готической архитектуры. Тем не менее они не смогли спасти витражи эпохи Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко.

Пожарные смогли взять ситуацию под свой контроль смогли лишь спустя три часа после начала пожара. В результате инцидента никто не пострадал.

Собор Святых Петра и Павла заложили в Нанте в 1434 году, его строили 457 лет - до 1891 года. Он является одним из крупнейших готических соборов Франции. Июльский пожар не первый за время существования храма. В 1972 году в огне сгорела его крыша. На ликвидацию последствий того возгорания ушло 13 лет. Для прихожан собор открыли снова только в 1985 году.



Фото:    REUTERS/Stephane Mahe/ТАСС

 
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