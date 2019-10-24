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Новости /  В мире  

Шестнадцать человек приговорили к казни за сожжение студентки заживо

24 октября 2019 17:18
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Они таким образом наказали девушку за её жалобу на сексуальные домогательства со стороны влиятельного мужчины.
В Бангладеш вынесли смертный приговор 16 лицам, которых признали виновными в убийстве 19-летней студентки Нусрат Джахан Рафи, передает life.ru. Девушку сожгли заживо, сообщает телеканал NDTV.

Студентка подала жалобу на сексуальные домогательства со стороны главы одной из религиозных школ "Сонагази Исламия Мадраса". Забирать заявление назад она отказалась. Тогда люди, верные директору школы, облили девушку керосином и подожгли её на крыше учебного заведения. Этот случай вызвал волну возмущения в стране.

Четыре дня спустя девушка умерла от ожогов в больнице Даккского медицинского колледжа. Полицейские арестовали 16 человек, 12 из них позже признались в причастности к убийству.

— Этот вердикт суда доказывает, что убийцам в Бангладеш ничего не сойдёт с рук. У нас есть верховенство закона, — отметил прокурор Хафез Ахмед после оглашения приговора в зале суда. 
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