Шестнадцать человек приговорили к казни за сожжение студентки заживо
24 октября 2019 17:18
84
Студентка подала жалобу на сексуальные домогательства со стороны главы одной из религиозных школ "Сонагази Исламия Мадраса". Забирать заявление назад она отказалась. Тогда люди, верные директору школы, облили девушку керосином и подожгли её на крыше учебного заведения. Этот случай вызвал волну возмущения в стране.
Четыре дня спустя девушка умерла от ожогов в больнице Даккского медицинского колледжа. Полицейские арестовали 16 человек, 12 из них позже признались в причастности к убийству.
— Этот вердикт суда доказывает, что убийцам в Бангладеш ничего не сойдёт с рук. У нас есть верховенство закона, — отметил прокурор Хафез Ахмед после оглашения приговора в зале суда.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
369
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
425
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
446
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
1006
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
676
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
613
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1115
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1787
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1235
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1512
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1695
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1158
Мероприятия