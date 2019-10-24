Шестнадцать человек приговорили к казни за сожжение студентки заживо

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Студентка подала жалобу на сексуальные домогательства со стороны главы одной из религиозных школ "Сонагази Исламия Мадраса". Забирать заявление назад она отказалась. Тогда люди, верные директору школы, облили девушку керосином и подожгли её на крыше учебного заведения. Этот случай вызвал волну возмущения в стране.Четыре дня спустя девушка умерла от ожогов в больнице Даккского медицинского колледжа. Полицейские арестовали 16 человек, 12 из них позже признались в причастности к убийству.— Этот вердикт суда доказывает, что убийцам в Бангладеш ничего не сойдёт с рук. У нас есть верховенство закона, — отметил прокурор Хафез Ахмед после оглашения приговора в зале суда.