"Россия от нас устала". Японцы оценили шансы на передачу Курил Токио

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Журналист Yahoo News Japan Иэру Сато оценил шансы на разрешение территориального спора с Россией вокруг Курильских островов при новом премьер-министре Ёсихидэ Суга, передает РИА Новости.

Автор высказал мнение, что новый премьер не будет так же энергично, как и его предшественник Синдзо Абэ, пытаться решить спор с Россией. Он отметил, что при Абэ отношения между Москвой и Токио получили значительное развитие, однако сейчас следует ожидать "отката назад", так как в японском обществе нет запроса на дальнейшее их углубление.

Среди причин, по которым спор из-за Курил не будет решен в ближайшее время, журналист называет также позицию России. В Москве, утверждает он, заняли позицию "сдерживания" Токио. Об этом свидетельствует заявление Владимира Путина в ноябре 2018 года о том, что в Совместной декларации между СССР и Японии 1956 года не сказано о том, на каких основаниях Москва передаст Токио острова Шикотан и Хабомаи и чей суверенитет распространится на них.

Другой важный момент — отношение к спору в России и Японии. Так, в Токио считают проблему Курильских островов препятствием для развития связей с Москвой, в России же придерживаются иного мнения.

"Проблема "северных территорий" для нее выходит за рамки двусторонних японско-российских отношений, а становится гораздо более важной проблемой углубляющегося глобального противостояния с Соединенными Штатами", — говорится в статье.

Автор подчеркивает, что Курильские острова важны для безопасности России, и в случае их передачи Японии там появятся американские войска.

Журналист отдельно выделил принятие поправок к Конституции России.

"Все ясно свидетельствует о том, что Россия не собирается уступать Японии "северные территории", — отмечает он.

Репортер обращает внимание также на то, что Россия привлекает китайские и южно-корейские инвестиции для развития островов. Автор подчеркивает, что у Пекина и Сеула также есть территориальные споры с Токио. Это, уверен журналист, создаст проблемы для нацбезопасности Японии.

Еще одна проблема для Токио — стремительное старение населения и демографический кризис.

"Вопросы восполнения человеческого потенциала становятся для Японии все более острыми", — отмечается в материале.

Все это, заключил автор, говорит о скором "откате назад" в российско-японских отношениях, что отдалит решение территориального спора.

Читатели портала согласились с выводами журналиста.

"Не знаю, как насчет "отката назад", но уж продвижения вперед в японско-российских отношениях при новой власти ожидать не стоит", — написал пользователь bom и призвал "не поддаваться на хитрости России" и вести "твердую линию" в отношении Москвы.

"Сколько лет тем японцам, которые жили когда-то на Курилах? Война закончилась 75 лет назад. Уже 75 лет тем русским, которые родились на Курилах после войны", — отметил kuroro.

Он подчеркнул, что в случае передачи островов Японии придется "куда-то деть" их жителей.

"Время уже ушло. Все эти политиканы, которые ничего не смогли сделать с островами в течение десятков лет, включая и Абэ. Вы во всем виноваты! Острова нам уже не вернуть!" — добавил пользователь.

Jwm заявил, что у Токио нет шансов вернуть Курилы.

"Единственный шанс вернуть острова у Японии был во время развала Советского Союза! Но наши бездарные политики его проморгали", — написал он.

Misokatsu предложил обменять Курилы на "какую-то привлекательную для русских часть Японии".

"Россия сама устала от нас. Нам же ясно показывают новой российской Конституцией — "никаких отчуждений территорий"!" — подчеркнул nekonokone.

"Это только свою пропаганду раздувает Либерально-демократическая партия! Никто не сможет решить территориальную проблему с Россией! Хватит! Смиритесь! Лучше сейчас отойти от России в сторону!" — призвал ken.

Фото из открытых источников