Республика Палау стала первой страной, которая запретила использование солнцезащитного крема
2 января 2020 16:40
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С 1 января солнцезащитный крем, который включает в себя стандартные ингредиенты, в том числе оксибензон, не разрешается носить или продавать в стране.
— Мы должны жить и уважать окружающую среду, потому что окружающая среда — это гнездо жизни, — сказал президент Палау Томас Ременгесау.
Островная страна позиционирует себя как "первозданный рай" для дайверов. Лагуна на Палау Рок-Айлендс является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Население страны составляет около 20 000 человек на сотнях островов.
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